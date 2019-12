vor 2 Stunden Berlin Teilen ist Trend: Beim Carsharing bleibt Karlsruhe an der Spitze

Karlsruhe bleibt die Stadt mit dem dichtesten Carsharing-Netz in Deutschland. Auf 1.000 Einwohner kommen 3,23 Autos in der zweitgrößten Stadt Baden-Württembergs, wie der Bundesverband Carsharing am Montag in Berlin mitteilte. Auf den Plätzen zwei bis vier folgen die größten deutschen Städte. In München kommen 2,13 Autos auf 1.000 Einwohner, in Hamburg 1,61 und in Berlin 1,60.