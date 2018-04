Rund um die TechnologieRegion Karlsruhe (TRK) tut sich einiges. Über die aktuellen Entwicklungen informierte das Aktionsbündnis bei einem Pressegespräch. Dominanzthemen waren dabei unter anderem das neue eigene Welcome Center, eine bessere Verkehrsanbindung an das Elsass und die Staatliche Kunsthalle.

Die auf der 38. Sitzung der Regionalkonferenz der TRK verschiedenen angesprochenen Themen wurden nun der Presse vorgestellt. Ein besonderes Thema dabei: Das von IHK-Präsident Wolfgang Grenke beim Neujahrsempfang der Industrie- und Handelskammer geforderte Welcome Center für Fachkräfte und Investoren in der TRK. Es wird kommen, kommuniziert Grenke. Ein entsprechender Förderbescheid des Landes Baden-Württemberg liege der TRK bereits vor, so dass einer Umsetzung bis Sommer nichts im Wege stehe.

Weitere vom Aufsichtsratsvorsitzenden der TRK, Oberbürgermeister Frank Mentrup, vorgestellte Meilensteine für die Außendarstellung der TechnologieRegion sind das inzwischen im Koalitionsvertrag verankerte Forum Recht in Karlsruhe und ein "Centre for Transport Excellence" der UITP, das in der Fächerstadt eingerichtet werden könnte. Ein solches Zentrum des Internationalen Verbandes für öffentliches Verkehrswesen (französisch: Union Internationale des Transports Publics/UITP) existiere bislang weltweit nur in Singapur und Dubai und würde dem Gedanken der Mobilitätsregion TRK entsprechen.

Verkehrsanbindung an das Nordelsass

Eine stärkere Verkehrsanbindung an das Nordelsass steht für die TRK ebenfalls auf der Agenda. Präsident Grenke erklärt bei der der Regionalkonferenz dazu: "Die Verkehrsverbindungen zwischen Frankreich und Deutschland müssen gerade in unserer Region weiter ausgebaut werden. In welcher Form die Verbindungen umgesetzt werden, ist dabei zunächst gar nicht so wichtig. Neue technologische Entwicklungen können auch neue Verkehrssysteme hervorbringen. Diese sind in der Europäischen Integrationsregion am Oberrhein zum Teil sogar durch die EU förderfähig."

Digitalisierungszentrum in Bruchsal

Auch für das Regionale Digitalisierungszentrum in Bruchsal gibt es laut TRK mittlerweile grünes Licht. Mit der Entscheidung der Landesregierung für den sogenannten "Digi Hub Bruchsal-Kraichgau" wird die Digitalisierung weiter in die Region getragen. Die sich daraus ergebenden Chancen, gerade für kleinere und mittlere Unternehmen und Start-ups, werden im Reallabormaßstab entwickelt und umgesetzt.

TRK-Geschäftsführer Jochen Ehlgötz betont: "Die Kooperation der TRK GmbH mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Bruchsal mbH zeigt exemplarisch auf, wie die TRK und ihre Partner in ihren Schwerpunktthemen Digitalisierung, Mobilität und Energie erfolgreich Mehrwerte für Unternehmen, Existenzgründer und Wissenschaftseinrichtungen schaffen. Das ist die Grundlage für eine moderne regionale Wirtschafts- und Innovationsförderung."

Arbeitsmarkt und Staatliche Kunsthalle

Seit zwölf Jahren gleichbleibend positiv sei die gute Situation auf dem Arbeitsmarkt, so Ingo Zenkner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Karlsruhe, in seinem Beitrag zur Situation der Langzeitarbeitslosen in der TRK bei der 38. Sitzung. In dem neuen, so Zenkner, gefährlichen Trend, dass gering Qualifizierte zumindest vorübergehend leicht Arbeit finden, sieht er die Gefahr, dass der "Gong Qualifizierung nicht gehört wird".

Die bauliche Weiterentwicklung der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe wurde von Günter Bachmann und Burkhard Freyberg vom SKK-Initiativkreis Wirtschaft und Medien vorgestellt. "Die Kunsthalle ist identitätsstiftend für Karlsruhe und die gesamte Region", so Freyberg. Der Siegerentwurf vom Berliner Architekturbüro Staab sieht eine Verbindung aus bestehender Architektur und modernem Ergänzungsbau vor.