12.11.2017 12:00 Karlsruhe Technologieregion Karlsruhe: Erneut leichter Anstieg der Überschuldung

Die Überschuldung von Privatpersonen in der Technologieregion Karlsruhe ist 2017 zum sechsten Mal in Folge, wenn auch nur leicht, angestiegen. Zum Stichtag am 1. Oktober wurde für die Technologieregion eine Überschuldungsquote von 8,23 Prozent gemessen. Das erklärt die Creditreform Karlsruhe gegenüber ka-news.

