Nachdem am Dienstagabend auch die zweite Verhandlungsrunde für die Beschäftigen im öffentlichen Dienst ohne Angebot zu Ende ging, ruft Verdi nun zu Warnstreiks auf. Auch in und um Karlsruhe kommt es daher zu Arbeitsniederlegungen.

Die Gewerkschaft Verdi fordert für ihre Beschäftigten sechs Prozent mehr Lohn, mindestens sollen es aber 200 Euro mehr sein. Auch für die Azubis, deren Gehälter sollen um mindestens 100 Euro monatlich steigen. Für ein Jahr soll der neue Tarifvertrag gelten, doch die ersten beiden Verhandlungsrunden gingen ohne Ergebnis und Angebot der Arbeitgeber zu Ende. Daher ruft Verdi erneut zu Warnstreiks auf. Auch in der Fächerstadt.

Betroffen sind am kommenden Freitag die Stadt Karlsruhe, die Verkehrsbetriebe (VBK) und die Stadtwerke Karlsruhe. Laut Pressebericht von Verdi soll es ab 9 Uhr zwei Demorouten durch die Stadt geben: eine von den VBK und eine vom Rathaus-West jeweils zum Mendelssohnplatz. Dort wird es dann eine zentrale Kundgebung geben.

Zudem sollte auch das Städtische Klinikum bestreikt werden. Aufgrund der anhaltenden Grippewelle und der erhöhten Zahl an Patienten sowie des erkrankten Pflegepersonals wird hier auf einen Warnstreik verzichtet. "Wir gehen in sehr hohem Maß verantwortungsvoll mit dem Mittel Streik um", so Verdi in ihrem Pressebericht weiter.

Warnstreiks auch in der Region

Auch in Rastatt und Baden-Baden soll gestreikt werden. Hier gibt es Warnstreiks schon am Montag, 19. März. Da sind die Arbeitnehmer der Stadt Rastatt, des Landratsamts Rastatt und die Star-Energie-Werke zu Streiks aufgerufen. In der Kurstadt sind es die Baden-Baden-Linie, die Stadtwerke sowie das Theater Baden-Baden.

In der Goldstadt Pforzheim soll ebenfalls die Arbeit niedergelegt werden. Am Dienstag, 20. März, treten die Angestellten des Landratsamts, der Stadt und des Stadttheaters in den Arbeitskampf. "Wir werden die Warnstreiks jeweils rechtzeitig ankündigen, so dass sich alle Bürger, insbesondere Eltern, die von geschlossenen Kitas betroffen sind, darauf vorbereiten können", heißt es in der Mitteilung abschließend.