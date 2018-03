Verdi fordert 5,5 Prozent mehr Lohn, auch für Azubis soll mehr Gehalt her. Doch die Deutsche Telekom hat kein Angebot unterbreitet. Daher hat die Gewerkschaft vor Beginn der dritten Verhandlungsrunde zu einem Warnstreik aufgerufen. Auch die Telekom in Karlsruhe ist davon betroffen.

Nachdem die Deutsche Telekom in der letzten Verhandlungsrunde kein Angebot gemacht hatte, ruft Verdi daher am Montag erneut zu einem Warnstreik auf. So soll der Druck auf die Arbeitgeber erhöht werden. Betroffen sind Betriebsteile und Einrichtungen der Service- und der Techniksparte in nahezu allen Bundesländern. Damit werden die Warnstreiks vom Freitag nun verstärkt fortgesetzt. Rund 550 Streikende werden bei den Kundgebungen in sieben Städten in Baden-Württemberg erwartet. Auch bei der Telekom in Karlsruhe soll ab 12 Uhr die Arbeit niedergelegt werden, das teilt Verdi in einem Bericht an die Presse mit.

"Die Telekom hat in 2017 ein gutes Ergebnis erreicht. Dafür hat sie sich auch bei ihre Jahresbilanz 2017 feiern lassen. Es ist genug Geld für eine spürbare Lohnerhöhung vorhanden", betont Joachim Reiter, Lendesfachbereichsleiter bei Verdi. Verdi fordert in der laufenden Tarifrunde unter anderem eine Entgelterhöhung um 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten sowie eine Komponente zur Steigerung der Einkommensgerechtigkeit. Die Höhe der Ausbildungsvergütungen und der Vergütungen für dual Studierende soll um 75 Euro angehoben werden. Die dritte Runde der Verhandlungen für die etwa 62.000 betroffenen Tarifangestellten der Deutschen Telekom findet am 21. und 22. März 2018 in Berlin statt.