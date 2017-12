vor 22 Stunden Karlsruhe Styling für Haus und Garten: "Inventa"-Messe startet im März in Karlsruhe

Die Lifestylemesse "Inventa" zeigt vom 16. bis 18. März 2018 in der Messe Karlsruhe, was die kommende Frühlingssaison an frischen Ideen für Haus und Garten bereithält. Zeitgleich lädt die Weinmesse "RendezVino" in die Welt der Weine ein.

