Über 25.000 Personen studieren in Karlsruhe. Um den zukünftigen Studenten Fragen wie "Was studiere ich denn jetzt? Und wo?" zu beantworten, bieten die Universitäten einen Studieninformationstag an, bei dem Interessierten die Hochschulen vorgestellt werden und man über alle dort angebotenen Studiengänge informiert werden kann.

Ende November besteht an den Karlsruher Universitäten wieder die Möglichkeit, sich sämtliche Informationen zum Thema Studium einzuholen. Die meisten Hochschulen halten ihren diesjährigen Studieninformationstag am 22. November ab. ka-news gibt einen Überblick über alle Informations-Veranstaltungen der Universitäten in Karlsruhe:

Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

Der Studieninformationstag findet in diesem Jahr am Mittwoch, 22. November, statt. Los geht es ab 10 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Highlight ist sicher der Besuch des ZKM, nachdem am Vormittag die einzelnen Fachbereiche vorgestellt werden und nach der Mittagspause die Studierenden eine Führung durch die Räumlichkeiten geben. Wo? Lorenzstr. 15, 76135 Karlsruhe

Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft

An der Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft findet der Campustag ebenfalls am 22. November, von 9 bis14 Uhr, statt. Dabei wird die Uni vorgestellt, das Bewerbungsverfahren erläutert und Mitarbeiter und Professoren berichten über die Studieninhalte. Wo? Moltkestraße 30, 76133 Karlsruhe

Europa Campus

In Karlsruhe finden die Bewerbertage am Europa Campus bereits am Dienstag, 21. November ab 14 Uhr statt. Einen separaten Studieninformation-Veranstaltung gibt es einen Tag später um 11 und 15 Uhr. Zeitgleich finden auch Veranstaltungen an den Standorten Mannheim/Frankfurt statt. Wo? Blücherstraße 20, 76185 Karlsruhe

Karlsruher Institut für Technologie

Unter dem Motto "Uni für Einsteiger" präsentiert sich das KIT am Mittwoch, 22. November, von 8.30 bis 16 Uhr mit rund 150 Veranstaltungen. Neben einem Überblick über die Studienangebote besteht hier auch die Möglichkeit, Probematerial von Vorlesungen zu hören oder die Einrichtungen zu besichtigen. Das Zentrum für Information und Beratung (zib) gibt Wissenswertes rund um die Themen Bewerbungen, Zulassung sowie Studienorientierung. Wo? Kaiserstraße 12, 76131 Karlsruhe

Karlshochschule

Alles wichtige zu den Studiengängen an der Karlshochschule erfahren interessierte Jungen und Mädchen ab 10 Uhr. Das Datum ist auch hier der 22. November. Einige Studierenden sind vor Ort und berichten über den Studienalltag, ihr Praxissemester und ihre Auslandserfahrungen. Unsere Professoren bieten mit interaktiven Vorträgen Einblicke in die Lehre der "Karls". Wo? Karlstraße 36 - 38, 76133 Karlsruhe

Hochschule für Musik Karlsruhe

An der Hochschule für Musik kann am Studieninformationstag nicht nur zugehört, sondern auch mitgemacht werden. Einer Begrüßung, ab 10.30 Uhr, folgen Mitmachchöre, danach gibt es die nötigen Informationen zu Studieninhalten, der Bewerbung und der Finanzierung. Wo? Am Schloss Gottesaue 7, 76131 Karlsruhe

Duale Hochschule Karlsruhe

Die Duale Hochschule Karlsruhe bietet am 22. November von 8 bis 16.30 Uhr Schnuppervorlesungen wie beispielsweise "Grundlagen der Informationstechnik" an. Die Vorstellung der Fakultäten Technik und Wirtschaft gibt es dann beim Studieninformationstag am Samstag, 25. November, zwischen 9.30 bis 14 Uhr. Was es im praktischen Teil bedeutet, "dual" zu studieren, wird bei der Firmenkontaktmesse deutlich. Hier stellen Vertreter der Dualen Partner ihre Unternehmen und Angebote vor und geben einen Einblick in die Praxisphasen, die im dreimonatigen Wechsel mit den Theoriephasen stattfinden. Wo? Erzbergerstraße 121, 76133 Karlsruhe

Pädagogische Hochschule Karlsruhe

Schüler, Bachelorabsolventen sowie Weiter­bil­dungs­interessierte können sich am Mittwoch, 22. November, von 8 bis 16 Uhr an der Pädago­gi­schen Hochschule Karlsruhe unter anderem über Studienangebot, Zulassungs­voraus­setzungen und Aufbau des Studiums informieren. Alle Studieninteressierten haben die Möglichkeit geöffnete Lehrveranstaltungen zu besuchen und den Studienalltag live zu erleben. Außerdem hält der Prorektor für Studium und Lehre, Prof. Dr. Christian Gleser, um 9 Uhr sowie um 12.30 Uhr in Gebäude 2 (Raum A020) einen Vortrag über das Studien­an­gebot der Pädagogischen Hochschule. Eine Anmeldung zum Studieninformationstag ist nicht er­for­derlich. Wo? Bismarckstraße 10, 76133 Karlsruhe

