Die Stadtwerke Karlsruhe setzen weiterhin auf erneuerbare Energien und investieren in Windkraftenergie. Dafür wurde der Windpark Riedelberg II (Rheinland-Pfalz) mit insgesamt vier Anlagen aufgekauft.

Die Verträge zum Erwerb der Gesellschaftsanteile der EOS Windenergie wurden Mitte Juni unterzeichnet. Die Windenergie-Gesellschaft betreibt auf dem Gebiet der Gemeinde Riedelberg im Landkreis Südwestpfalz seit Juli 2013 den Windpark Riedelberg II. Der Windpark umfasst vier Enercon-Anlagen mit einer Leistung von jeweils 2,3 Megawatt und einer Gesamtmenge von insgesamt 9,2 Megawatt. "Damit erhöht sich die Windkraftleistung der Stadtwerke auf insgesamt 33,7 Megawatt", informiert der Technische Geschäftsführer der Stadtwerke, Karl Roth.

In den vergangenen Jahren haben die Stadtwerke im Bereich Windkraft als auch beim Photovoltaik-Ausbau zahlreiche Großprojekte umgesetzt. Hierzu zählen beispielsweise auch Beteiligungen an Windparks. "Wir investieren konsequent in Windkraftanlagen, um die Erzeugungsleistung im Bereich regenerativen Energien zu erhöhen. Das ist ein wichtiger Baustein auf unserem Weg zum Erreichen unserer Klimaziele", so Roth. Die jährliche Stromerzeugung von Riedelberg II beträgt rund 16,2 Millionen Kilowattstunden. Damit können laut Stadtwerke etwa 16.200 Bürger und damit etwa ganz Mühlburg, umweltfreundlich mit Windstrom versorgt werden.