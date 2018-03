Streik ist nur ungern das Mittel der Wahl, doch Verdi sieht keine andere Möglichkeit, als die Arbeit am Freitag niederzulegen. Auch in Karlsruhe folgen Mitarbeiter im öffentlichen Dienst am Freitag dem Aufruf zum Warnstreik.

Am Freitag herrscht Stillstand in der Fächerstadt, die Bahnen der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) werden nicht fahren. Auch die Mitarbeiter der Stadtwerke, der Agentur für Arbeit, des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), vom Zoll und der Stadt Karlsruhe werden dem Aufruf zum Warnstreik folgen und die Arbeit niederlegen.

Ebenso wird sich das Amt für Abfallwirtschaft (AfA) an dem eintätigen Ausstand beteiligen. "Die Müllabfuhr ist am Freitag nur teilweise im Einsatz", so die Stadt in einer Pressemitteilung. "Abfallbehälter, die am Freitag wegen des Streiks nicht geleert werden, sollen dann aber am Samstag geleert werden."

Einige Kitas bleiben ebenfalls zu

Ebenfalls Erzieher in den städtischen Einrichtungen für die Kinderbetreuung sind zum Warnstreik aufgerufen. "Einige haben teilweise normal offen, ich denke 20 bis 30 Kitas werden aber mitmachen", so Throsten Dossow von Verdi im Gespräch mit ka-news. Für 9 Uhr ist eine Kundgebung vor dem Verdi-Haus am Mendelssohnplatz geplant. "Wir erwarten etwa 300 bis 400 Teilnehmer, für die erste Streikwelle ist das ganz ordentlich", so Dossow weiter.

Lediglich die Mitarbeiter des Städtischen Klinikum in Karlsruhe werden sich an den Kundgebungen nicht beteiligen: Sie sind bereits mit der aktuellen Situation stark belastet. "Wegen der Grippewelle sind sie nicht zum Streik aufgerufen", sagt Thorsten Dossow abschließend.

Die nächste Verhandlungsrunde zwischen der Gewerkschaft Verdi und den Arbeitgebern des öffentlichen Dienstes steht am 15. und 16. April in Potsdam an. Je nach Verlauf, könnte nach den Osterferien eine weitere Streikwelle folgen.