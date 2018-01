Begleitet von bundesweiten Warnstreiks gehen die Tarifverhandlungen für die deutsche Metall- und Elektroindustrie in die nächste Runde. Auch in Karlsruhe wird zum Streik aufgerufen. Den Auftakt zu Durchgang drei macht heute erneut Baden-Württemberg, wo Arbeitgeber und IG Metall schon häufig Pilotabschlüsse ausgehandelt haben.

Danach sieht es derzeit aber noch nicht aus - besonders die Arbeitszeit-Forderungen der Gewerkschaft für die bundesweit rund 3,9 Millionen Beschäftigten sorgen für heftigen Streit.

Die IG Metall verlangt neben sechs Prozent mehr Lohn das Recht für jeden Beschäftigten, die Arbeitszeit bis zu zwei Jahre lang auf 28 Stunden pro Woche zu verkürzen - mit teilweisem Lohnausgleich für bestimmte Gruppen. Die Arbeitgeber halten diese Forderung für unrechtmäßig. Sie haben eine Einmalzahlung und zwei Prozent mehr Lohn angeboten. Parallel zu den Verhandlungen in Böblingen soll die am Montag von der IG Metall begonnene bundesweite Warnstreikwelle ihren Höhepunkt erreichen.

Wie Frederic Striegler, IG Metall Karlsruhe, gegenüber ka-news sagt, rechnet er nicht mit einem Abschluss am Donnerstag. Sollte sich diese Befürchtung bewahrheiten, soll dann ab kommender Woche größere Streikaktionen stattfinden, unter anderem auch bei Siemens und Rosenbauer in Karlsruhe oder bei Unternehmen in Ettlingen.

Am Mittwoch, 24. Januar, ist die "Zerreißprobe" angekündigt, wie es Striegler beschreibt. Komm es zu keiner Einigung, wird die IG Metall die "Zusatz-Eskalaktionsstufe" starten. Die Gewerkschaft ruft in diesem Fall zu ganztägigen Warnstreiks auf. In diesem Falle würde die IG Metall den Verdienstausfall übernehmen und den Arbeitern den Lohn zahlen.

IG Bau fordert sechs Prozent mehr Lohn

Auch die Gewerkschaft der Bauarbeiter startet in die neue Verhandlungen: In der anstehenden Tarifrunde sollen die Löhne für die Beschäftigen auf heimischen Baustellen um sechs Prozent steigen. Die rund 5.450 Bauarbeiter aus dem Raum Karlsruhe sollen mehr Geld verdienen, teilt die IG Bau in einer Pressemeldung am Donnerstag mit.

In der anstehenden Tarifrunde verlangt die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) eine Lohnerhöhung von sechs Prozent über zwölf Monate. Ein Facharbeiter hätte damit am Monatsende gut 200 Euro mehr auf dem Lohnzettel, so die IG Bau Nordbaden. Weitere Forderungen sind: Ein volles 13. Monatsgehalt, die komplette Übernahme der Ausbildungskosten sowie die Fahrt zur Baustelle als Arbeitszeit. Die Tarifverhandlungen beginnen am 7. Februar in Karlsruhe.