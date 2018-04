Die Streikwelle nimmt kein Ende: Am Dienstag, 10. April, werden Städte und Kommunen in Mittelbaden und Südbaden bestreikt. Die zentrale Kundgebung findet in Karlsruhe statt.

Was sind die Forderungen? Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert gemeinsam mit Verdi und den anderen Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes sechs Prozent, mindestens jedoch 200 Euro mehr Gehalt für die Beschäftigten der Kommunen und des Bundes.

In der zweiten Verhandlungsrunde hatten die Arbeitgeber anders als in den vorangegangen Tarifrunden kein Angebot vorgelegt. Die Verhandlungen werden am Sonntag, 15. und Montag, 16. April, in Potsdam fortgesetzt.

Warnstreiks im ganzen Land von Dienstag bis Donnerstag

Am Dienstag, 10. April, werden Städte und Kommunen in Mittelbaden und Südbaden bestreikt. Die zentrale Kundgebung findet in Karlsruhe statt. Am Mittwoch, 11. April, wird in Heidelberg und Mannheim, in den Landkreisen Reutlingen und Tübingen sowie in Heilbronn und anderen Städten in Nordwürttemberg gestreikt. Kundgebungen wird es in Mannheim, Heilbronn und Reutlingen geben.

Am Donnerstag (12. April) macht Stuttgart mit den umliegenden Landkreisen Ludwigsburg, Rems-Murr und Böblingen mit einer zentralen Kundgebung auf dem Stuttgarter Schlossplatz den Abschluss. Ebenfalls gestreikt wird an diesem Tag unter anderem in Ulm, Aalen und den Landkreisen Esslingen und Göppingen.

Die GEW rechnet mit einer hohen Beteiligung an den Warnstreiks im öffentlichen Dienst in dieser Woche. "Unsere Mitglieder in den Kitas und Jugendhilfeeinrichtungen werden in den nächsten Tagen noch einmal eine Schippe drauflegen und gemeinsam mit den Mitgliedern von Verdi und den anderen ÖD-Gewerkschaften vor der Verhandlungsrunde am Sonntag, 15. und Montag, 16. April, Druck machen. Die Arbeitgeber klagen über den Fachkräftemangel in Kitas, sind aber trotz voller Kassen nicht bereit, die Bezahlung deutlich zu verbessern. Wir brauchen einen Abschluss, der den Beschäftigten eine deutliche reale Einkommenssteigerung bringt und signalisiert, dass sich im öffentlichen Dienst gutes Geld verdienen lässt", sagte Doro Moritz, Landesvorsitzende der GEW Baden-Württemberg, am Montag in Stuttgart.

Müllabfuhr am Dienstag nur teilweise im Einsatz

Neben Verkehrsbetrieben, Klinikum oder Einrichtungen der Kinderbetreuung ist am Dienstag, 10. April, in Karlsruhe auch die Abfallsammlung vom eintägigen Warnstreik im öffentlichen Dienst betroffen. Die Müllabfuhr ist an diesem Tag wahrscheinlich nur teilweise im Einsatz. Wie das Amt für Abfallwirtschaft (AfA) mitteilt, werden Abfallbehälter, die wegen des Warnstreiks stehen bleiben, so weit wie möglich nachgeleert. In den Fällen, in denen die Behälter in den betroffenen Stadtgebieten voll sind, dürfen Bürgerinnen und Bürger ihre Abfallsäcke neben die Tonne stellen. Die Säcke werden bei der nächsten Tour ausnahmsweise mitgenommen. In den Höhenstadtteilen bleibt es am Dienstag bei der regulären Abholung.

Geschlossen wegen des Warnstreiks sind am morgigen Dienstag die Wertstoffstation Maybachstraße 10b sowie die Schadstoffannahmestelle in der Maybachstraße 10a. Auch die mobilen Schadstoffsammlungen, die in Durlach auf dem Parkplatz Turmbergbad (14 bis 14.45 Uhr) und in Grünwettersbach in der Wiesenstraße vor der Wertstoffstation (15.30 bis 16.15 Uhr) vorgesehen waren, entfallen an diesem Tag.