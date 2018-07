Pünktlich zum Ferienbeginn in Baden-Württemberg wird die Urlaubslaune vieler Familien ordentlich verhagelt. Die Mitarbeiter der irischen Airline Ryanair haben massive Streiks angekündigt, hunderte Flüge fallen aus. Auch vom Flughafen Baden-Airpark starten täglich Maschinen des irischen Billigfliegers. Welche Folgen hat der Streik dort?

Mit der Ankündigung hunderte Flüge zu streichen sorgte Ryanair in der vergangenen Woche für Aufsehen. Den viele Familien wollen mit Beginn der Sommerferien in Baden-Württemberg in den Urlaub fliegen. Auch vom Flughafen Baden-Airpark (FKB) aus, werden wieder Hunderte in die Ferne reisen. Die Auswirkungen des Ryainair-Streiks halten sich aber vorerst in Grenzen.

Nach aktuellem Stand seien bisher nur zwei Flüge vom Streik des irischen Billigfliegers betroffen, erklärt eine Sprecherin des FKB auf ka-news-Nachfrage. Betroffen ist die Strecke nach Girona in Nordostspanien am kommenden Mittwoch, 25. Juli. Dabei werden die Ryainair-Flüge FR 9211 von Girona nach Karlsruhe und 9212 von Karlsruhe/ Baden-Baden nach Girona gestrichen werden. Ansonsten sollen nach FKB-Angaben alle Flüge von und zum Baden Airpark planmäßig fliegen.

Bei Flugausfällen werde die Airline selbst seine Kunden per E-Mail benachrichten. Darüber hinaus biete Ryanair eine kostenfreie Umbuchung beziehungsweise eine Rückzahlung an, so eine Sprecherin des FKB auf ka-news-Nachfrage.