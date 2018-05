Die Niedringzins- und Negativzins-Politik der Europäischen Zentralbank haben offenbar auch die städtischen Kassen erreicht. Nach einer Pressemeldung der Karlsruher Grünen sollen im vergangenen Jahr 113.000 Euro als "Strafzins" für Guthaben bei Banken fällig geworden sein.

"Nach Angaben des Steuerzahlerbundes Baden-Württemberg überwies die Stadt Karlsruhe im Jahr 2017 113.000 Euro an 'Strafzinsen' für ihre Guthaben an Geldinstitute, während andere prosperierende Städte nichts bezahlen mussten." Das berichtet die Grüne-Gemeinderatsfraktion in Karlsruhe in einer Pressemeldung. In einer offiziellen Anfrage an die Stadtverwaltung wollen die Stadträte wissen, ob diese Aussage zutreffend ist.

Darüber hinaus soll die Kämmerei nach Möglichkeiten suchen, wie solche Strafzinsen künftig verhindert werden können. "Wenn wir solche nutzlosen Ausgaben legal vermeiden können, sollten wir diese Möglichkeit ergreifen", begründet Stadtrat Johannes Honné die gemeinderätliche Anfrage. "Die Stadtverwaltung tut schon einiges, um ihre Zinszahlungen zu optimieren. Vor allem sorgt ein gemeinsames 'Clearingkonto' der Stadtverwaltung und der städtischen Gesellschaften dafür, dass Guthaben und Schulden gegeneinander aufgerechnet werden. Aber offenbar gibt es noch Optimierungs-Potenzial."

Der Gemeinderat trifft sich am Dienstag, 19. Juni, wieder zu einer Sitzung. Ob diese Anfrage an diesem Tag auf der Tagesordnung steht, steht noch nicht fest.