In Karlsruhe sind mit dem Bau der Kombilösung, des neuen Wildparkstadions oder auch der Sanierung der Stadthalle einige Großprojekte in Arbeit. Dabei wird laut der Gemeinderatsfraktion Für Karlsruhe (GfK) immer wieder der angesetzte Kostenrahmen gesprengt. Jetzt wollen die Stadträte wissen, warum.

Beim Bau von Großprojekten in Karlsruhe scheint es mittlerweile fast unausweichlich, dass Kostenrahmen nicht eingehalten werden können. So haben insgesamt 8 von 91 Projekten über 500.000 Euro laut Stadtverwaltung ihr geplantes Budget um mehr als zehn Prozent überschritten. Das sehen auch die Stadträte von Für Karlsruhe klar und deutlich und stellten deshalb eine Anfrage an die Stadtverwaltung: "Wir fragen uns, ob es einen gemeinsamen Nenner beziehungsweise einen systematischen Fehler in den Projekten gibt, der in Zukunft vermieden werden kann", erklärt die Fraktion ihre Anfrage.

Bei den in Unkosten geratenen Bauprojekten handele es sich der Stadt Karlsruhe zufolge um vier Hoch- und zwei Tiefbauprojekte, ein Bäderprojekt sowie ein Projekt des Zoos. Für diese sei nun mit einem finanziellen Gesamtaufwand von rund 83,5 Millionen Euro zu rechnen. Jedoch gibt die Stadt zu, bei der Hälfte der Projekte bereits vor den Arbeiten von den Mehrkosten gewusst zu haben: "Sie wurden im Rahmen von erneuten Kostenkontrollen von den Gremien genehmigt." Bei den anderen Projekten habe sich das Ausmaß der Kosten erst während der Ausführung gezeigt.

Risikozuschläge als Universallösung?

"Dass Projekte sehr viel teurer werden, als sie ursprünglich berechnet und verabschiedet worden sind, ist nicht nur für die Bürger unverständlich, sondern auch für uns als Stadträte", so die Stadträte Friedemann Kalmbach und Eduardo Mossuto. Die Fraktion fordert daher, realistische Preise schon bei Grundsatzentscheidungen anzusetzen und Risikozuschläge einzukalkulieren. Doch Letzteres ist heute schon Usus: Diese "Puffer" liegen der Stellungnahme der Stadt Karlsruhe zufolge in der Regel zwischen fünf und zehn Prozent der angesetzten Kosten. "Festgelegt werden die Zuschläge dabei prozentual zu den Gesamtkosten und in Abhängigkeit der Art des Bauprojekts", so die Stadt in ihrer Antwort an die Fraktion Für Karlsruhe.

Für die Stadtverwaltung selbst liegt der Schlüssel für die künftige Vermeidung ungeplanter Kostensteigerungen in einer haushaltsreifen Planung: "Dies beinhaltet eine abgeschlossene Entwurfsplanung mit vertiefter Kostenrechnung. Dafür müssen alle Anforderungen geklärt, Fachplanungen integriert und Gutachten berücksichtigt werden."

