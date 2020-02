vor 10 Stunden Karlsruhe Start up-Szene in Karlsruhe muss größer denken: "Es gibt viele Akteure, die aber zu oft für sich alleine bleiben"

Autopionier Carl Benz und Fahrrad-Erfinder Karl Drais - sie sind nur zwei Beispiele von vielen, die beweisen: Der Erfindergeist hat im Raum um Karlsruhe eine lange Tradition - und das bis in die Gegenwart. Heute ist die Fächerstadt als Technologieregion eine der wichtigsten Gründungsstandorte in Deutschland, 2,6 Prozent der deutschen Gründer kommen von hier. Doch was genau macht die Gegend um das vergleichsweise kleine Karlsruhe wirtschaftlich so stark - und wieso ist die erfolgreiche Gründerszene eigentlich nicht in aller Munde?