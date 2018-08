Vor wenigen Tagen fand zum zweiten Mal der Start-up BW Think Tank im CyberForum Karlsruhe statt. Dieses Mal ging es um das Thema Digitale Start-ups. Das gab das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau in einer Pressemeldung bekannt.

Aufgabe des Start-up BW Think Tanks ist es, geplante und bestehende gründungsrelevante Maßnahmen kritisch zu überprüfen. Außerdem soll die Entwicklung innovativer Ansätze unterstützt und damit die Landeskampagne "Start-up BW" weiterentwickelt werden. "Junge, agile Start-ups nehmen im Zeitalter der Digitalisierung eine Schlüsselrolle ein. Die Einblicke in die professionelle Arbeit des CyberForum geben uns zusätzliche und wertvolle Anregungen für unseren Austausch", erklärt Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut.

Bei der Sitzung des Expertengremiums "Start-up BW Think Tank" nahm auch der stellvertretende Ministerpräsident und Digitalisierungsminister Thomas Strobl teil, der die Rolle von Start-ups im Rahmen der Digitalisierungs-Strategie Baden-Württembergs hervorhob. "Start-ups gehen neue Wege und legen den Grundstein dafür, dass wir auch morgen noch Innovationsregion Nummer eins in Europa sind", so Strobl in der Meldung an die Presse.

Der Digitalisierungsminister informierte sich außerdem über den Stand des IT-Security Labs, das Start-ups aus dem Bereich der IT-Sicherheit zu einer schnelleren Unternehmensentwicklung verhilft. "Ohne Sicherheit ist bei der Digitalisierung alles nichts. Wir fördern deshalb gerade auch Unternehmensgründungen im Bereich der IT-Sicherheit und unterstützen sie dabei, möglichst schnell zur Marktreife zu kommen", sagt Minister Strobl. Neben dem Themenbereich "Digitale Start-ups" wurden in der Sitzung die Aktivitäten im Bereich Entrepreneurship Education vorgestellt und diskutiert.