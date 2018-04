Der Technologiekonzern Zeiss hat am Freitag mit dem Bau eines Standorts zur Förderung von Innovationen begonnen. Das Gebäude entsteht den Angaben zufolge in Eggenstein-Leopoldshafen beim Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und soll auch die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft stärken.

Am Freitag, 6. April, hat Zeiss mit einem feierlichen Spatenstich auf dem Campus Nord des KIT mit der Errichtung eines neuen Standortes in Deutschland begonnen. Dort entsteht das gemeinsam mit dem KIT und Nanoscribe, einer Ausgründung des KIT, genutztes Innovationsgebäude, der Zeiss Innovation Hub @ KIT.

Nutzer des Zeiss Innovation Hubs sollen neben dem Unternehmen aus Oberkochen und dem KIT aktuelle sowie künftige Start-ups und Ausgründungen von beiden Partnern sein. Die Fertigstellung ist Zeiss zufolge Ende 2019 geplant. Das Gebäude soll demnach rund 12.000 Quadratmeter Fläche zur Nutzung für Büros, Besprechungsräume, Labore und die Produktion haben. Zeiss investiert nach eigenen Angaben rund 30 Millionen Euro.

Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) erklärte: "Das ist ein starkes Signal für den Wissens- und Technologietransfer in Baden-Württemberg - Zeiss und das KIT gehen gemeinsam die Themen Technologietransfer und Gründerkultur an." Unter anderem soll demnach das im 3D-Druck tätige Unternehmen Nanoscribe einziehen. Nanoscribe ist eine Ausgründung des KIT, an der Zeiss beteiligt ist.