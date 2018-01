vor 41 Minuten Karlsruhe Spatenstich in Oberreut 3.700 Quadratmeter neue Wohnfläche entstehen

Am Vormittag wurde mit dem Spatenstich der Bau eines neuen Wohngebäudes in Oberreut eingeläutet. Im zweiten Halbjahr 2019 will die Genossenschaft für Wohnungsbau Karlsruhe dort 46 neue Behausungen anbieten.

