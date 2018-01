Der Trend zum Online-Banking ist kaum noch aufzuhalten, immer mehr Kunden wollen ihre Bankgeschäfte dann erledigen, wenn es ihre Zeit zulässt. Das hat mitunter folgenschwere Konsequenzen. Gerade im ländlichen Bereich machen viele Bankfilialen dicht. Auch die Sparkassen in der Region blieben in der Vergangenheit nicht verschont.

Mal eben Geld am Schalter holen oder eine Überweisung ausfüllen und abgeben – das ist mancherorts gar nicht mehr so einfach. In vielen Gebieten sieht es mau aus, manchmal sucht man eine Bankfiliale gar vergeblich. Allein im letzten Jahr haben bei der Sparkasse Karlsruhe 13 Filialen geschlossen, bei der Sparkasse Kraichgau hingegen keine. Und in den meisten Fällen ist der Online-Kunde Schuld.

Vom analogen zum digitalen Bankkunden

"Wir beobachten immer wieder die Struktur unserer Filialen, wo ist der Handlungsbedarf, wo muss investiert werden", sagt Thomas Schroff, Vorstandsmitglied der Sparkasse Karlsruhe, im Gespräch mit ka-news. Doch ausschlaggebend ist der Kundenbedarf, und der ist mittlerweile stark geprägt von der Technik und Digitalisierung. "Der Großteil der Überweisungen wird digital gemacht und nicht mehr mit Beleg", so Schroff weiter.

Das beobachtet auch die Sparkasse Kraichgau. "Insbesondere kleinere Filialen werden von den Kunden nicht mehr im gleichen Umfang aufgesucht, wie es in der Vergangenheit der Fall war", erklärt Norbert Grießhaber, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Kraichgau.

"Kundennähe" neu definiert

Im digitalen Zeitalter interpretiert die Sparkasse Kraichgau den Begriff "Kundennähe" neu. "Nicht nur im Sinne räumlicher Nähe. Nähe bedeutet auch Zugang und beinhaltet die zeitliche Komponente", so Grießhaber weiter. Deswegen sei ein Mix aus persönlicher Beratung und Online-Banking ein gutes Angebot. "Insoweit werden wir die weitere Entwicklung sorgfältig beobachten und falls erforderlich, angemessen darauf reagieren!"

Filialschließungen sind für 2018 im Kraichgau derzeit kein Thema. Auch im vergangenen Jahr hat keine der 56 mitarbeiterbesetzten Filialen schließen müssen. Anders sieht es in und um Karlsruhe aus. Hier gab es im Jahr 2016 noch 58 personenbesetzte Filialen und 23 Selbstbedienungs-Stellen (SB), in denen es nur noch einen Geldautomat gibt.

Im Jahr 2017 sind es nur noch 45 Filialen und 36 SB-Stellen. "Wir bringen die Mitarbeiter dann in anderen Filialen in ihrer Nähe unter, damit der Kunde den gleichen Ansprechpartner hat", erklärt Thomas Schroff. Bisher plant die Bank in Karlsruhe keine weiteren Schließungen von unrentablen Filialen.