vor 1 Stunde Karlsruhe Shopping-Qualität in Karlsruhe: Stadt gibt neue Umfrage in Auftrag

Ein Bild vom Einkaufs- und Besuchsverhalten in der Karlsruher Innenstadt möchte sich die Stadt Karlsruhe machen. Dazu befragt die CIMA Beratung + Management GmbH in deren Auftrag vom 11. bis 13. Januar sowie am 18. und 20. Januar zwischen 9 und 19 Uhr Passanten in der City.

