vor 2 Stunden Stuttgart Schuldzuweisungen wegen Unterrichtsausfalls an den Schulen

Wer ist Schuld an den Unterrichtsausfällen und dem Lehrermangel an den baden-württembergischen Schulen? Darüber haben Regierung und Opposition am Donnerstag in Stuttgart kontrovers im Landtag diskutiert. SPD-Bildungsexperte Stefan Fulst-Blei hielt den grün-schwarzen Regierungsparteien vor, trotz voller Kassen Lehrerstellen abzubauen und Unterrichtsausfälle in Kauf zu nehmen.