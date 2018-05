vor 14 Stunden Karlsruhe Sanierung der östlichen Innenstadt: Land stellt Fördermittel in Millionenhöhe bereit

Die östliche Innenstadt von Karlsruhe soll optisch aufgewertet werden und so attraktiver werden. Die Innenstadt-Ost wurde deshalb in das Bund-Länder-Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" (ASP) aufgenommen. In Vertretung des Landes Baden-Württembergs übergibt Staatssekretärin Katrin Schütz Anfang Juni die Bewilligungsbescheide an die Fächerstadt.