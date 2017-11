Rund um den Wein: "Winzer-Service Messe 2017" gastiert in Karlsruhe

In der Messe Karlsruhe findet Mittwoch und Donnerstag, 29. und 30. November, die Fachmesse für Weinbau, Kellerwirtschaft, Obstbau Brennerei sowie für Marketing und Vertrieb "2. Winzer-Service Messe 2017" statt. Jeweils von 9 bis 17 Uhr präsentieren sich dort insgesamt 430 Aussteller.

Wie die Karlsruher Messe- und Kongress Gesellschaft (KMK) mitteilt, sei Karlsruhe ein optimaler Standort für solch eine Messe - zentral gelegen zwischen den deutschen Weinbaugebieten mit guter Verkehrsanbindung.

Doch warum ist die Messe keine reine Wein-Veranstaltung? In Baden-Württemberg gäbe es viele Gemischtbetriebe, die neben dem Weinbau auch Obstbau und eine Brennerei betreiben, deshalb wären diese Bereiche in die Messe integriert worden, so die KMK.

Fachmesse lockt mit internationalen Ausstellern

Zu den Ausstellern zählen Hersteller, Händler und Dienstleistungsbetriebe der Weinbau- und Kellereibranche, des Obstbaus und der Brennerei. Es werden neben regionalen und überregionalen Ausstellern auch Firmen aus Österreich, Schweiz, Südtirol, Frankreich und weiteren Ländern vor Ort sein. Die Winzer-Service-Messe verzeichnet nach Angaben der Veranstalter gegenüber der Vor-Veranstaltung im Jahr 2015 ein Flächenwachstum von zirka 8.000 Quadratmetern. Die Messe findet alle zwei Jahre in Karlsruhe statt.

Vorab informieren, welche Aussteller auf der Messe sind? Das Aussteller-Verzeichnis gibt es auf der Internetseite der Winzer-Service Dienstleistungsagentur unter www.winzer-service.de/