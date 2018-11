vor 1 Stunde Karlsruhe Richter klagte selbst an: Senkung von Eingangsbesoldung verfassungswidrig

Die vorübergehende Absenkung der Besoldung von bestimmten Beamten und Richtern in Baden-Württemberg ist verfassungswidrig. Das entschied das Bundesverfassungsgericht in einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss von 16. Oktober.