Am Donnerstag, 26. Juli, fangen in Baden-Württemberg die Sommerferien an. Viele Familien, die ihren Urlaub genießen wollen, werden den Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) erobern. Fluggäste sollten sich ausreichend Zeit für die Reise einplanen, rät der Flughafen in einer Pressemeldung.

Mit dem ersten Ferientag am Donnerstag, 26. Juli, nähert sich die diesjährige Sommer-Reisewelle am FKB ihrem Höhepunkt. Wie der FKB in einem Pressebericht mitteilt, werden von Donnerstag bis Sonntag, 29. Juli, 20.000 Fluggäste erwartet. Alleine am Sonntag kommen 6.300 Reisenden, die in Karlsruhe/Baden-Baden abfliegen, landen oder umsteigen. Damit jeder reibungslos seinen Sitz im Flugzeug erreicht, gibt die Verwaltung des FKB einige Tipps an den Reisenden.

Mehr Zeit einplanen

Vor allem sollte jeder Fluggast frühzeitig am Flughafen ankommen - auch die Geschäftsreisende. Und der FKB warnt davor: Aufgrund der wahrscheinlichen Staus auf den Autobahnen sind längere Anreisezeiten einzuplanen. Fluggäste sollten spätestens zwei Stunden vor dem Abflug am Check-In-Schalter stehen.

Der FKB empfiehlt ihm auch, direkt nach dem Check-In durch die Sicherheitskontrolle zu gehen. Und um noch mehr Zeit zu sparen soll er sich an den Vorschriften für Flüssigkeiten im Handgepäck anhalten - also 100 Mililiter pro Gefäß in einem maximal einen Liter fassenden, durchsichtigen und wieder verschließbaren Beutel.

Aber das sind nicht die einzigen Hinweisen des Baden Airparks: An den Flugzeiten werde derzeit ungewöhnlich viel geändert, so der Pressebericht weiter. Die Fluggäste sollten also auf Informationen ihrer Fluggesellschaft achten. Bei Ryanair kommt es beispielsweise wegen Streiks zu vereinzelten Flugausfällen, auch am FBK.

Aktuell komme es aus verschiedenen Gründen zu Flugausfällen, erklärt eine Sprecherin des Flughafens auf ka-news-Nachfrage. Demnach seinen auch Streiks der französischen Fluglotsen, extreme Wetterlagen sowie Kapazitätsengpässe der Airlines für Flugausfälle verantwortlich. "Die Gründe für diese Unregelmäßigkeiten sind vielfältig und verstärken sich gegenseitig", so die Sprecherin. Passiere müssten weiter mit Umbuchungen rechnen, heißt es.