Bei einem Hochschulranking des Wirtschaftsmagazins "Wirtschaftswoche" konnte die Karlsruher Hochschule erneut gute Platzierungen erzielen. Das Magazin befragte dazu Personalchefs aus unterschiedlichen Wirtschaftsbranchen.

Für das aktuelle Hochschulranking des Magazins "Wirtschaftswoche" wurden mehr als 500 Personalchefs deutscher Unternehmen befragt, welche Hochschulen am besten für die Bedürfnisse der Unternehmen ausbilden. Dabei platzierte sich die Karlsruher Hochschule im bundesweiten Vergleich zweimal auf dem zweiten, sowie jeweils einmal auf dem dritten und vierten Platz.

Die Befragten verteilen sich dabei auf unterschiedliche Wirtschafts-Branchen und unterschiedlichen Unternehmensgrößen von zehn bis über 1.000 Beschäftigten. Der Schwerpunkt des Rankings liegt auf der Praxisrelevanz der Hochschulausbildung. Aus einer Liste aller Hochschulen konnten sie diejenigen wählen, deren Absolventen ihre Erwartungen am meisten erfüllen.

In der Informatik und im Wirtschaftsingenieurwesen ist die Hochschule Karlsruhe nach Ansicht der Personalmanager bundesweit eine der beiden führenden Hochschulen für Angewandte Wissenschaften, die ihre Absolventen am besten auf den Beruf vorbereitet. In der Elektrotechnik erreicht die Karlsruher Hochschule Platz Drei und in der Wirtschaftsinformatik den vierten Platz. Im Maschinenbau wurde es Platz 6. In den zusammen bewerteten Studiengängen Betriebswirtschaft und International Management, zählt sie mit Platz 9 auch noch zu den Top Ten.

"Mit diesen Top-Platzierungen können wir an die ausgezeichneten Ergebnisse in den vergangenen Jahren anknüpfen", wird Prof. Dr. Frank Artinger, Rektor der Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft, in der Pressemitteilung zitiert. Die Ergebnisse bestätigten zum wiederholten Mal die hohe Qualität der Studienangebote. Dies eröffne den Absolventen weltweit beste Berufschancen, so Artinger.