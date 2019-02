Wer einen Marathon oder Triathlon läuft, der läuft nicht nur gegen sich, sonder oft auch gegen die Zeit. Ein kleiner Chip hilft dabei, die Laufzeit zu erfassen. Das Geheimnis dahinter: Eine Firma aus dem Pfinztal beliefert mit dieser Technik beispielsweise den Köln-Marathon oder das Radrennen "Tour Down Under" in Australien - und das wissen viele Teilnehmer der Events nicht.

Im Alter von 16 Jahren begann Sönke Petersen im Jahr 1999 mit dem Race Result-Projekt. Sein Ziel: Eine Softwarelösung für Sportzeitmessung. Nach dem Studium in Karlsruhe, Barcelona, Harvard und dem MIT in Boston, gründete er 2009 zusammen mit Nikias Klohr und Thorsten Vogel das Unternehmen Race Result.

Von Karlsruhe in die Welt

Mittlerweile bietet das Unternehmen aus dem Pfinztal seine Lösungen für Zeitmessung, Online-Rennanmeldung, Teilnehmermanagement und Auswertung in fast allen Bereichen des Ausdauersports an und ist somit auf vielen Sportevents auf der ganzen Welt vertreten: In über 70 Länder liefert die Technikschmiede ihre Transponder für die Zeiterfassung. Ganz gleich ob bei Marathons, Skirennen oder mittlerweile auch Kartrennen.

Der Baden-Marathon und die Badische Meile sind nur zwei von rund 6.500 Sportveranstaltungen, die das junge Unternehmen weltweit mit Zeiterfassungstechnologie ausstattet. Laut eigener Aussage finden sich bei jedem zweiten deutschen Sportevent die Lösungen von Race Result.

Was unterscheidet Race-Result von anderen Unternehmen?

Die Kunden haben die Möglichkeit ein Komplettpaket zur Zeitmessung zu bestellen, das ist laut Janine Gehrlein, Mitarbeiterin in der Human Resources-Abteilung, einer der Vorteile der Angebote. "Bei diesem Komplettpaket ist vom Timingsystem bis zur Auswertung alles enthalten, was ein Veranstalter braucht", so Gehrlein gegenüber ka-news.

"Wir hätten vor ein paar Jahren nie damit gerechnet, dass wir später mal da stehen, wo wir heute sind", freut sich Janine Gehrlein über die rasante Entwicklung. "Der Umsatz in den letzten Jahren hat sich verzehnfacht", sagt sie weiter.

"Schön, ein Event in der Region zu unterstützen"

Im Jahr 2018 wurden über 10.000 Ausdauer-Sportevents weltweit von Race Result unterstützt. Und die ersten Läufe und Rennen in diesem Jahr sind auch schon über die Bühne gegangen, bei denen die Karlsruher Firma vertreten war: die "Tour Down Under" in Australien, ein mehrtägiges Radrennen quer durch den roten Kontinent.

Auch der "Fiducia & GAD Baden-Marathon" in Karlsruhe setzt die Lösungen des Unternehmens ein. "Es ist schön, ein Event direkt vor der Tür, zu unterstützen", sagt Janine Gehrlein. Ebenfalls geht die Technik von Race Result beim Marathon in Köln wieder an den Start.

Kaum einer weiß, woher die Transponder kommen

Dass die Technik um die Zeit genauestens zu erfassen aus der Fächerstadt kommt, wissen dennoch die wenigsten. "Den Teilnehmern ist das häufig nicht bewusst", so Janine Gehrlein im Interview. Wichtiger ist ihnen wohl, dass sie zuverlässig funktioniert.

Mehr Kontakt hat Race Result mit seinen Kunden, also den Veranstaltern der Events. Wenn der Läufer oder Rennteilnehmer mit der Firma in Berührung kommt, dann über die Online-Anmeldung für die Events auf ihrer Homepage.

Nach der Gründung hatte der Betrieb seinen Sitz noch in der Karlsruher Oststadt. "Anfangs hatten wir dort nur drei Räume angemietet und uns stetig vergößert. Durch das schnelle Wachstum brauchten wir mehr Platz", erklärt Janine Gehrlein im Gespräch mit ka-news. Weil es in der Stadt nichts passendes gab, fiel die Wahl auf Pfinztal: "Die Vorteile liegen für uns auf der Hand: Tolle Lage, schöne Aussicht und viel Platz um uns weiter zu vergrößern", schwärmt sie.

Der Platz war offenbar notwendig, denn ein Anbau ist bereits in Arbeit. "Wir brauchen einfach mehr Platz für Produktion und Lager", sagt sie. Das neue Gebäude soll bereits im kommenden Jahr fertig sein.

Ziele für die Zukunft? Ironman und Olympia

"Angefangen hat alles in Karlsruhe, vertreten sind wir jedoch durch unsere Distributoren noch in sieben weiteren Ländern", erklärt Janine Gehrlein. Diese leiten die Geschicke in der Schweiz, Australien/Neuseeland, den USA, Frankreich, Dänemark, England und der Slowakei.

"Wir wollen weiterhin einen guten Job machen und glückliche Kunden haben", erklärt Gehrlein. Weil sich vieles um das Wachstum der Firma dreht, stehen noch keine konkreten Ziele in der Zukunft an. "Ein Ziel allerdings, das wir gerne erreichen würden wäre, unsere Lösungen eines Tages bei Olympia zu sehen", erzählt Janine Gehrlein. Auch den Ironman in Hawaii würde Race-Result gerne mit ihrer Technik unterstützen.