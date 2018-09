Pünktlich zum Ausbildungsstart: Im September sinkt die Zahl der Arbeitslosen in Karlsruhe auf 8.296

Mit dem Ausbildungsbeginn im September und dem Einstieg ins Berufsleben für viele junge Menschen ist die Arbeitslosenquote in Karlsruhe gesunken. Das geht aus dem Arbeitsmarktreport der Bundesagentur für Arbeit hervor. Gleichzeitig steigt die Zahl der offenen Stellen an: Ganze 4.061 Arbeitsplätze warten darauf, besetzt zu werden.

Nach dem Ende der Haupturlaubszeit und dem Beginn der schulischen und betrieblichen Ausbildungsgänge hat sich der regionale Arbeitsmarkt wieder auf dem guten Niveau des Frühsommers eingependelt. Das erklärt die Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt in einer Pressemeldung. "Die Unternehmen benötigen Fachkräfte und setzten auf die gut ausgebildeten und motivierten Berufseinsteiger", erläutert Michaela Frei, operative Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt.

Weniger Arbeitslose im Geschäftsstellenbezirk Karlsruhe

Im Geschäftsstellenbezirk Karlsruhe hat sich die Arbeitslosigkeit laut dem Arbeitsmarktreport der Bundesagentur für Arbeit von August auf September um 429 auf 8.296 Personen verringert - 511 Arbeitslose weniger als noch vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im September 3,6 Prozent und ist damit im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Prozent gesunken.

Insgesamt meldeten sich 2.612 Personen neu oder erneut arbeitslos, das sind 57 weniger als im Jahr 2017. Gleichzeitig beendeten 3.053 Personen ihre Arbeitslosigkeit, vergangenes Jahr waren es noch 248 mehr. Seit Jahresbeginn hatten sich insgesamt 24.608 Menschen arbeitslos gemeldet, das ist ein Minus von 565 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Allerdings haben sich auch 24.748 Personen wieder abgemeldet. Im September 2017 waren es 988 weniger.

Laut Statistik der Bundesagentur für Arbeit kann sich der Geschäftsstellenbezirk Karlsruhe im September auch über eine Zunahme des Bestandes an offenen Arbeitsstellen freuen: Der ist um 131 Stellen auf 4.061 gestiegen - 494 mehr Stellen als im Vorjahresmonat. Mit 960 neuen Arbeitsstellen meldeten Arbeitgeber im September allerdings 98 weniger als im vergangenen Jahr. Insgesamt 9.259 Arbeitsstellen gingen seit Januar ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 1.021.

Landesweiter Trend setzt sich im Oktober fort

Ein hohes Stellenangebot hat aber nicht nur Karlsruhe zu bieten, dieser Trend bildet sich für ganz Baden-Württemberg ab. So gibt es nach Angaben des Wirtschaftsministeriums in einer Pressemeldung landesweit aktuell rund 117.500 Stellen - und damit fast 9.000 mehr als noch vor einem Jahr. Insgesamt 193.642 Menschen waren im September in Baden-Württemberg arbeitslos gemeldet. Mit 209.729 Arbeitslosen sind das 16.087 weniger als im Vorjahresmonat.

Im Verlauf des letzten Jahres hat sich die Arbeitslosenquote von 3,4 Prozent auf jetzt 3,1 Prozent verringert. Im Vergleich zum August ist die Zahl der Arbeitslosen um 10.140 Personen zurückgegangen - nach Einschätzung des Ministeriums eine saisonübliche Entwicklung, die sich auch im Oktober fortsetzen dürfte.