Protest in Karlsruhe: IG Metall kündigt Streiks an

Die Arbeitnehmer in der Metall und Elektrobranche fordern mehr Geld und neue Arbeitszeitenregeln. Doch die Arbeitgeber sind laut IG Metall wenig gesprächsbereit. Nun soll es auch in Karlsruhe Streiks geben.

Vor dem Start der nächsten Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie überzieht die IG Metall die Branche bundesweit mit Warnstreiks. In den kommenden Tagen will die IG Metall den Druck erhöhen und die Aktionen ausweiten, bevor dann am Donnerstag Baden-Württemberg den Auftakt zur dritten Verhandlungsrunde macht.

Die IG Metall fordert sechs Prozent mehr Geld und für alle 3,9 Millionen Beschäftigten die Option, ihre Arbeitszeit befristet auf 28 Wochenstunden senken zu können. Schichtarbeiter, Eltern junger Kinder sowie pflegende Familienangehörige sollen einen Teillohnausgleich erhalten, wenn sie ihre Arbeitszeit reduzieren - was die Arbeitgeber kategorisch ablehnen.

Mehr Geld und andere Teilzeit-Regelungen

Die Arbeitgeber bezeichnen die Forderung als unrechtmäßig, weil daraus Ungleichbehandlungen gegenüber Mitarbeitern entstünden, die jetzt schon ohne Ausgleich in Teilzeit arbeiten. Sie berufen sich auf ein arbeitsrechtliches Gutachten, das diese Sichtweise stützt. Das Angebot, das die Arbeitgeber der IG Metall gemacht haben, sieht Lohnzuwächse von zwei Prozent plus eine Einmalzahlung vor. Zudem verlangen sie eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten nach oben. Die Karlsruher IG Metall kritisiert die Antwort als "Ablenkungsmanöver".

Um nun mehr Druck auf die Arbeitgeber auszuüben, kündigt die IG Metall für diese Woche weitere Warnstreiks an. Dabei soll auch Karlsruhe betroffen sein. In einer ersten Streikwelle wolle man eine "Frühschlussaktion" abhalten - die Arbeitnehmer verlassen also rund ein bis zwei Stunden vor Feierabend den Arbeitsplatz.

Eskalationsstufe, falls Verhandlungen scheitern

Am Donnerstag ist dann die nächste Verhandlungsrunde angekündigt. Wie Frederic Striegler, IG Metall Karlsruhe, gegenüber ka-news sagt, rechnet er aber nicht mit einem Abschluss. Sollte sich diese Befürchtung bewahrheiten, soll dann ab kommender Woche größere Streikaktionen stattfinden, unter anderem auch bei Siemens und Rosenbauer in Karlsruhe oder bei Unternehmen in Ettlingen.

Am 24. Januar gibt es dann die "Zerreißprobe", wie es Striegler beschreibt. Dann nämlich, sollte es nicht zu einer Einigung kommen, solle die "Zusatz-Eskalaktionsstufe" starten. Dann ruft die IG Metall zu ganztägigen und bezahlten Warnstreiks auf. In diesem Falle würde die IG Metall den Verdienstausfall übernehmen und den Arbeitern den Lohn zahlen.