Für Studenten ist es schwierig, in Karlsruhe ein Dach über dem Kopf zu finden. Um auf diese prekäre Situation aufmerksam zu machen, zelten in diesem Jahr viele Studenten, zumindest temporär, auf der Wiese zwischen dem Audimax und dem alten Stadion.

Noch bis Freitag ist eine große Wiese auf dem Campus-Süd des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) ein Zeltplatz. Dort campen Studenten, um gegen die Wohnsituation in Karlsruhe aufmerksam zu machen.

Das Problem beschreibt "Die Linke" in einer Pressemeldung so: "Dieses Jahr liegt in Karlsruhe die durchschnittliche Warmmiete für ein WG-Zimmer bei 390 Euro und übersteigt den im Bafög vorgesehen Betrag um fast das doppelte. Ob jemand studieren kann, wird so zunehmend abhängig von den finanziellen Möglichkeiten der Eltern."

Der einzige Weg aus der angespannten Wohnsituation sei das Schaffen neuen Wohnraums, beispielsweise Wohnheimplätze für Studenten.

