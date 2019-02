vor 22 Stunden Stuttgart Personaloffensive für mehr Pünktlichkeit: Deutsche Bahn stellt in Baden-Württemberg 2.400 neue Mitarbeiter ein

Die Deutsche Bahn will im Südwesten etwa 2.400 neue Mitarbeiter an Bord holen. Denn neben mehr Investitionen in Fahrzeuge und Infrastruktur seien auch mehr Mitarbeiter wichtig, teilte Personalvorstand Martin Seiler am Mittwoch in Stuttgart mit.