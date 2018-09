vor 1 Stunde Stuttgart/München Noch immer lange Wartezeiten für Führerscheinprüfung in Baden-Württemberg

Fahrschüler müssen in Baden-Württemberg teilweise immer noch in einigen Regionen mehrere Wochen auf einen Prüfungstermin warten. Die Terminverfügbarkeit habe sich zwar verbessert, sei aber nicht zufriedenstellend, wie das Verkehrsministerium am Donnerstag in Stuttgart mitteilte.