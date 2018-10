vor 2 Stunden Karlsruhe/Mannheim Niedrigwasser hat keine Auswirkungen auf Kraftwerksbetrieb

Die niedrigen Wasserstände nach der langen Trockenheit haben bislang keine Auswirkungen auf den Betrieb der Kraftwerke im Südwesten. Trotz eingeschränkter Schifffahrt am Rhein können die EnBW-Kraftwerks-Standorte an Rhein und Neckar sowohl per Schiff als auch per Bahn mit Kohle beliefert werden, sagte eine Sprecherin.