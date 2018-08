vor 2 Stunden Straßburg Neues Gesetz für weniger Bürokratie: Deutsche Handwerker und Dienstleister können einfacher Aufträge in Frankreich annehmen

Für deutsche Handwerker und Dienstleister in Grenznähe könnte es demnächst einfacher werden, in Frankreich Aufträge anzunehmen. Ein neues Gesetz, das bürokratische Erleichterungen mit sich bringen soll, werde voraussichtlich im September in Kraft treten, sagte Onntje Hinrichs vom Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz in der Grenzstadt Kehl.