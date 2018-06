Neues Angebot in AVG-Linien: DB-Automaten sollen bisherige Fahrscheinautomaten ersetzen

Das Land Baden-Württemberg will zum großen Fahrplanwechsel Ende des Jahres einen neuen verbundübergreifenden BW-Tarif für Einzelfahrkarten einführen. Vor diesem Hintergrund ersetzt die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) entlang mehrerer Stadtbahnlinien bestehende eigene Automaten durch Automaten der Deutschen Bahn.

Wie die AVG in einer Pressemitteilung schreibt, bieten diese neuen Automaten für die Fahrgäste gleich mehrere Vorteile. Zum einen können sie über die neuen Automaten die Tickets des künftigen BW-Tarifs kaufen. Außerdem sollen über die neuen Automaten auch Fernverkehrstickets erworben werden können. Weiterhin seien über die Automaten auch wie gewohnt Tickets des jeweiligen örtlichen Nahverkehrsverbunds erhältlich, so die AVG.

Mit der Installation der neuen Automaten startete die Verkehrsgesellschaft am vergangenen Mittwoch (20. Juni). Neben bestehenden Automaten die ersetzt werden, sollen die DB-Automaten auch an Haltestellen installiert werden, an denen für Fahrgäste bisher kein stationärer Automat zur Verfügung stand. An diversen Haltestellen entlang der AVG-Linien S4, S5, S6, S7, S8 sowie S81, S31 und S32 sollen in den kommenden Monaten sukzessive neue DB-Fahrkartenautomaten installiert und in Betrieb genommen werden.