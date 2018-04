vor 1 Stunde Karlsruhe Neueröffnung im Durlach Center: Karlsruhe bekommt weiteren dm und Decathlon

Das Eröffnungsdatum steht fest: Am 26. April eröffnen Decathlon und dm jeweils eine neue Filiale direkt am Durlach Center in der Durlacher Allee 111. Für Decathlon ist es die zweite Filiale in Karlsruhe, für dm der 23. Markt.