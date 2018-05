vor 2 Stunden Julia Wessinger Eggenstein-Leopoldshafen Neuer Wohnraum in Stadtnähe: In Eggenstein entsteht das Quartier "Luisengarten"

In der Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen wurde vergangene Woche der Grundstein für ein neues Wohnquartier gelegt. Insgesamt bis zu 500 Menschen sollen dort in Zukunft ein Zuhause finden - und das in idealer Lage zur Stadt Karlsruhe.

Wirtschaft interessiert Sie? Bestellen Sie gratis unseren Business-Newsletter von Redaktionsleiterin Corina Bohner Gratis anfordern