Seit Ende März fährt ein neuer Bus vom Bahnhof Rastatt bis zum Baden-Airpark und zurück. Die Schnellverbindung fährt stündlich und braucht bis zum Ziel nur 23 Minuten.

Mit Beginn des Sommerflugplans auf dem Baden-Airpark wurde eine Regiobuslinie in Betrieb genommen. Das berichtet das Landratsamt Rastatt. Die Linie X34 ist eine Schnellverbindung mit wenigen Zwischenhalten und fährt vom Bahnhof Rastatt zum Baden-Airpark und zurück.

Der Bus fährt bis zur Endstation am Terminal vom Bahnhof Rastatt über die Haltestellen Kapellenstraße Rastatt, Maquet Rastatt, Einkaufszentrum Iffezheim, Grüner Baum Hügelsheim und Eisstadion Airpark und braucht 23 Minuten. Der, mit WLAN und Klimaanlage ausgestattete Bus, verkehrt montags bis sonntags stündlich.

Die erste Fahrt des Busses startet um 5.18 Uhr ab Bahnhof Rastatt und nimmt dort auch Reisende aus dem Regionalexpress mit. Der letzte Bus fährt am Abend um 23.07 Uhr ab Baden Airpark Terminal. In Rastatt besteht Anschluss an den Regionalexpress in Richtung Karlsruhe und an die S8/S81 in Richtung Murgtal.

Mit der zwei Mal pro Stunde bestehenden KVV-Linie 234 gibt es pro Stunde nun zwei Verbindungen zum Flughafen. Die Linie 234 hält an einigen Zwischenhalten mehr und nimmt am Bahnhof Reisende aus den Stadtbahnlinien S7 und S71 mit, so das Landratsamt Rastatt.

