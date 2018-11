Seit dem 14. Jahrhundert werden in Karlsruhe Münzen geprägt. An dem Münzzeichen G erkennt man, dass das Geld aus der Fächerstadt kommt. Nicht nur die Münzen, die wir im Alltag in den Händen halten, die sogenannten Umlaufmünzen, werden hier geprägt. Auch Sondermünzen kommen aus Karlsruhe. Jetzt gibt es eine neue Münze mit Polymerring mit dem Motto "In der Luft".

Ist Bargeld in Zeiten der Digitalisierung überhaupt noch zeitgemäß? Laut Leiter der Staatlichen Münze, Peter Huber, ist es das. Und so sind auch die Sondermünzen zum Thema "Luft bewegt" mit der neuen Münze "In der Luft" nicht mehr wegzudenken - immerhin könnte man mit ihnen auch bezahlen. Und auf diese neue Sondermünze mit eingesetztem Polymerring ist er sehr stolz. "Wir haben viele Anfragen für die neue Technologie mit dem Polymer in der Münze, das freut mich", sagt er bei der Anprägung der neuen Münze gegenüber ka-news.

Auf der Sammlermünze zu sehen: ein Gleitschirmflieger: "Durch den lichtdurchlässigen Polymerring scheint der Gleitschirmflieger und der Kern der Münze geradezu zu schweben", so die Finanzministerin Edith Sitzmann in der Münzprägestätte. "Motiv und Polymertechnologie bilden so ein gelungenes Zusammenspiel!" Das Motiv schließt sich an vorherige Sondermünzen, etwa "Planet Erde" und "Klimazonen der Erde", an. "Da lag es nahe, etwas zum Thema Umwelt zu machen, denn das sind Themen, die bewegen", sagt der Leiter der Staatlichen Münze.

1,75 Millionen der Sondermünzen wird es insgesamt geben, davon werden etwa 350.000 in Karlsruhe geprägt. "Die restlichen verteilen sich auf die anderen vier Münzprägestätten in Deutschland", erklärt Peter Huber gegenüber ka-news. Die Sammlermünze wird dann ab April 2019 zu kaufen sein.