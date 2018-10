Im Europabad Karlsruhe können sich Besucher ab Mittwoch auf eine neue Erlebnisrutsche freuen: Pünktlich zu Halloween nimmt die 111 Meter lange Trichterrutsche, die optisch an ein Spinnennetz erinnern soll, den Betrieb auf. Mit einigen ausgewählten Testrutschern war ka-news bereits vor der offiziellen Eröffnung auf der neuen Erlebnisrutsche unterwegs.

Die gelb-schwarze Röhrenrutsche soll das neue Highlight des Europabades werden. Die "Tarantula" ist eine abgedunkelte Röhrenrutsche mit einem Trichter im Inneren, wo die rutschenden Badegäste hineingezogen werden. Dazu gibt Lichteffekte, die die 111 Meter zu einem turbulenten und erlebnisreichen Rutschvergnügen machen sollen.

Ein sogenannter 'Fake Slide' täusche dem Badegast zu Beginn des Rutschkanals einen geraden Verlauf vor, obwohl die tatsächliche Linienführung als Kurve verläuft. Eine Plexiglasscheibe lenkt den Blick ins Freie, sodass der rutschende Badegast das Gefühl bekommen soll tatsächlich ins Freie zu rutschen. Im Herzstück, dem Trichter mit LED-Leuchten in Form von Spinnen an der Decke, kann der Rutschende je nach Geschwindigkeit zwei bis fünf Runden im 'Spinnenetz' drehen, bevor der Rutschende mit dem Sog des Wassers in eine Röhre gezogen wird, die in Richtung Rutschenausgang führt.

Etwa 30 Sekunden dauert die 111 Meter lange Fahrt in der neuen Europabad-Rutsche, die, wenn es nach Bäderchef Oliver Sternagel geht, das Europabad weiter aufwerten soll. Mit einer Reifenrutsche und einem Wildwasserkanal begann es damals bei der Eröffnung - mittlerweile zählt zu den Rutschen des Europabades noch eine "Aquarocket" mit einem freien Fall und die Green Viper Erlebnisrutsche. Und die "grüne Schlange" hat nun Gesellschaft von der gelben Spinne bekommen.

Sternagel sprach von einem langen Entwicklungsprozess, der hinter der "Tarantula" liegt. Man sei sich auch bewusst, dass man mit dem Thema Spinnen was besonderes habe, was vielleicht nicht alle mögen werden, erklärte der Bäderchef am Rande des Proberutschens, für ausgewählte Besucher.

Bereits vergangene Woche stellte das Europabad seinen vergrößerten Spa-Bereich mit Massagen und Kosmetikbehandlungen für Entspannung und Wellness pünktlich zur kalten Jahreszeit vor. Jetzt bekommen auch die Badegäste, die es etwas actionreicher mögen, eine neue Attraktion.