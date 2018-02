Da das deutsche Stromnetz inzwischen oft an seine Grenzen stößt, erfolgt in Deutschland eine Erhöhung der bestehenden 220-Kilovolt-Leitung auf 380-Kilovolt. Dazu müssen die aktuellen Stromleitungen ausgetauscht werden - auch Karlsruhe wird von den Baumaßnahmen betroffen sein.

Damit Stromausfälle in Zukunft nicht auf der Tagesordnung stehen werden, wird in Deutschland eine Netzverstärkung durchgeführt, für die bestehenden 220-Kilovolt-Stromleitungen auf 380 Kilovolt erhöht werden müssen. Denn schon heute kommt es, laut Informationen der TransnetBW, zu zeitweisen Überlastungen unserer Stromleitungen. Diese Überlastung wird ohne eine Netzverstärkung zukünftig noch stärker zunehmen.

Erneuerbare Energiekapazitäten müssen vom Norden in den Süden

Grund hierfür sind: Die erneuerbaren Energien, welche jedoch vorwiegend im Norden erzeugt werden und in den Süden transportiert werden müssen. Dem zugrunde liegt das Ziel der Bundesregierung, im Jahr 2050 mindestens 80 Prozent des elektrischen Stroms in Deutschland durch erneuerbare Energien abzudecken und die Kernkraftwerke vom Netz zu nehmen.

Da allerdings die "grünen" Erzeugungskapazitäten vor allem in Norddeutschland (insbesondere die Windstromerzeugung) aufgebaut werden und sich die meisten Verbraucherzentren im Süden und Westen Deutschlands befinden, muss zukünftig, mithilfe einer Netzverstärkung, mehr Strom in diese Zentren transportiert werden.

Fächerstadt ist Knotenpunkt von zwei Projekten

Auch Karlsruhe wird von den Arbeiten der Netzverstärkung betroffen sein, denn die Fächerstadt bildet in zwei Projekten einen wichtigen Knotenpunkt. Sowohl für das Projekt P47, das die Netzverstärkung zwischen Weinheim und Karlsruhe umfasst sowie die Netzbaumaßnahme P49, die sich zwischen Daxlanden und Eichstetten erstreckt, spielt die Fächerstadt eine Rolle.

Umbauarbeiten in Daxlanden

Für beide Projekte sind in erster Linie Umbaumaßnahmen des Umspannwerkes in Daxlanden notwendig. In einem Umspannwerk kommen die Leitungen des Stromnetzes zusammen bevor er zu den Verbrauchern gelangt. Da in Haushalten üblicherweise eine Niederspannungsebene von 400 und 230 Volt herrscht, muss in einem Umspannwerk der Höchstspannungs-Strom zuerst auf die Niederspannungsebene umgewandelt werden.

Da durch die Netzverstärkung zukünftig eine höhere Spannungsebene im Daxlandener Umspannwerk umgewandelt werden muss, sind Umbauarbeiten notwendig. Diese befinden sich, so die TransnetBW auf Nachfrage von ka-news, aktuell in der Entwurfsphase.

Zum anderen müssen die bestehenden Stromleitungen ausgetauscht werden, zu Stromausfällen soll es allerdings während diesen Austauscharbeiten nicht kommen: "Bei den Baumaßnahmen gehen wir abschnittsweise vor. Wenn ein Abschnitt abgeschaltet wird, werden die beiden daran angebundenen Umspannwerke jeweils von den Leitungen weiter versorgt, die von Norden beziehungsweise aus dem Süden zum Umspannwerk hinführen. So wird die Versorgung der Region gewährleistet", erklärt Regina König, Pressesprecherin des Übertragungsnetzbetreibers TransnetBW.

Das sind die aktuellen Trassen-Planungen

Die 380-Kilovolt-Netzverstärkung zwischen Weinheim und Karlsruhe bildet auf dem Abschnitt zwischen Altlußheim und Daxlanden den südlichen Abschluss von P47. Der aktuell hierfür vorgeschlagene Trassenkorridor verbindet auf einer Länge von rund 42 Kilo­metern die Umspannwerke Alt­luß­heim im Rhein-Neckar-Kreis und Daxlanden in Karlsruhe.

Ab Waghäusel ver­läuft der vorgeschlagene Trassenkorridor in südwestlicher Richtung. Von der Bundesstraße 36 führt der Trassen­korridor in westliche Richtung zwischen Eggenstein und Leopolds­hafen hindurch und danach wieder in Richtung Süden. Anschließend verläuft er in südwestlicher Richtung, entlang der Raffinerie­anlagen nördlich von Karlsruhe und des Knielinger Sees, über den Rheinhafen Karlsruhe bis zum Um­spann­werk Daxlanden.

Die Inbetriebnahme des Abschnitts ist für 2022 geplant. Aktuell hat die Bundesnetzagentur für diesen Abschnitt die Bundesfachplanung eröffnet. Danach erfolgt die Festlegen der exakten Leitungsverläufe in der Planfeststellung. Die in der Bundesfachplanung ermittelten Korridore bilden die Grundlage für das Planfeststellungsverfahren.

Trasse geht weiter nach Süden

Die geplante Netzverstärkung zwischen Daxlanden und Eichstetten ist seit 2012 Teil des Netzentwicklungsplans (NEP) und ist dort unter dem Projekt "P49 Netzverstärkung Badische Rheinschiene" aufgeführt. Die bestehende 220-Kilovolt-Leitung versorgt über die Umspannwerke Daxlanden, Bühl, Kuppenheim, Weier und Eichstetten die gesamte Region zwischen Karlsruhe und Freiburg mit Strom und besitzt daneben eine wichtige Transportfunktion in Nord-Süd-Richtung.

Da das geplante Vorhaben durch die Regierungsbezirke Karlsruhe und Freiburg verläuft, sind zwei Genehmigungsbehörden zuständig. Daher wurden zwei Abschnitte gebildet: bei "Abschnitt A" handelt es sich um den Trassenverlauf im Regierungsbezirk Karlsruhe. Dieser beginnt am Umspannwerk Daxlanden und reicht etwa 45 Kilometer bis zur Regierungsbezirksgrenze zwischen Bühl und Achern.

Erschwerte Baumaßnahmen nahe Karlsruhe?

Mögliche Probleme sieht die TransnetBW aktuell in Forchheim und Durmersheim. In Forchheim befinden sich zwischen den Bestandsmasten mehrere Wohngebäude. Im betroffenen Abschnitt verläuft die Bestandsleitung parallel mit drei weiteren Freileitungen der Mittel-, Hoch- und Höchstspannung. Ein einfaches Abrücken vom Siedlungsrand wäre daher wegen der beidseitig angrenzenden Leitungen nicht möglich.

"Um eine Trassenverschiebung der geplanten Leitung und damit einen größeren Abstand zur Wohnbebauung zu ermöglichen, soll die parallel geführte 20-Kilovolt-Leitung der NetzeBW abschnittsweise verkabelt werden. Um noch mehr Platz zu gewinnen, soll die parallele östliche 380-Kilovolt-Höchstspannungsleitung rund 15 bis 20 Meter nach Nordwesten verschoben werden", so TransnetBW in ihren Planungen.

In Durmersheim müssen Optionen geprüft werden

In Durmersheim müssen verschiedene Optionen diskutiert werden. Laut Planungen verläuft die Trasse westlich von Durmersheim zwischen Durmersheim und Würmersheim, wodurch ein Zusammenwachsen des Siedlungsbereichs unmöglich wird.

Außerdem verläuft die Trasse auf den Gemarkungen Durmersheim, Bietigheim und Ötigheim isoliert und nicht gebündelt mit anderen linienhaften Infrastrukturelementen. "Beide Varianten können für einen möglichen Konflikt mit dem nordöstlichen Siedlungsrand von Durmersheim sorgen und müssen weiterhin im Beteiligungsprozess diskutiert werden", erklärt die TransnetBW auf ihrer Homepage.

Weitere Informationen rund um die Netzverstärkung und die Beteiligungsprozesse finden Sie unter unter www.transnetbw.de/de/netzentwicklung/projekte/daxlanden-eichstetten beziehungsweise unter www.transnetbw.de/de/netzentwicklung/projekte/netzverstaerkung-weinheim-karlsruhe.