Am Dienstag, 10. April, bringt Verdi den öffentlichen Dienst in Karlsruhe wieder zum Stillstand. Dabei werden die gleichen Unternehmen wie in der vergangenen Runde betroffen sein - und noch einige mehr, heißt es von Seiten der Gewerkschaft Verdi.

Nahverkehr, Müllabfuhr, Kindertagesstätten, Agentur für Arbeit, Stadtverwaltung, Stadtwerke, Zoll, Rentenversicherung und noch weitere Dienststellen werden am kommenden Dienstag, 10. April, die Arbeit niederlegen. Damit will Verdi vor der nächsten Verhandlungsrunde am 15. und 16. April den Druck erhöhen, so Thorsten Dossow von Verdi im Gespräch mit ka-news.

Neben den Einrichtungen, die bei der vergangenen Runde dabei waren, sollen noch weitere Institutionen folgen. Unter anderem das Städtische Klinikum, welches beim letzten Streik aufgrund der Grippewelle bewusst ausgespart wurde. Die genaue Liste der streikenden Stellen werde zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Am 23. März hat Verdi bereits einen Streik in Karlsruhe durchgeführt. Nach eigenen Angaben der Gewerkschaft hatten sich damals mehr als 800 Arbeitnehmer beteiligt. Auch damals blieben sämtliche Bahnen der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) und viele Busse in Karlsruhe im Depot.

+++ Aktualisierung 16.55 Uhr +++

Wie Verdi weiter mitteilt, soll es am 10. April eine große Demonstration samt Kundgebung geben: Sie beginnt um 10.30 Uhr am Bürgerzentrum Südstadt und endet am Friedrichsplatz in Karlsruhe. Über 2.000 Streikende werden am Dienstag erwartet.

Neben Arbeitnehmern der Städte Karlsruhe, Rastatt, Baden-Baden und Pforzheim rechnet die Gewerkschaft Verdi auch Beschäftigte der Stadtwerke aus diesen Städten. Auch die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) und die Mitarbeiter des Städtischen Klinikums Karlsruhe sind zum Warnstreik aufgerufen. Dazu kommen geschlossene Kitas.

Mehr zum Thema:

Warnstreiks bei Verdi: Kritik an Kommunen wegen angedrohter Abmahnung

Streikwelle erreicht Karlsruhe: Kitas bleiben dicht, Bahnen fahren nicht