Bunte Stoffe, Steppdecken und aufwendige Stickereien – alles für Patchwork- und Handarbeitsbegeisterte bietet die Nadelwelt Karlsruhe vom 4. bis 6. Mai in der Messe Karlsruhe.

Die größte reine Handarbeitsmesse Deutschlands für Endverbraucher zeigt an den drei Messetagen eine Mischung aus Verkaufsveranstaltung, Kunstausstellung und umfangreichem Kursprogramm aus Bereichen wie Patchwork, Nähen, Sticken, Stricken, Kreuzstich, Häkeln und Spinnen. Mehr als 14.000 Besucher werden zur Nadelwelt Karlsruhe erwartet.

Insgesamt präsentieren über 200 Händler aus dem In- und Ausland ihr Angebot rund um das Thema Handarbeiten. "Durch das hohe künstlerische Niveau bietet die Messe den Besuchern die Gelegenheit für einen professionellen Austausch an äußerst individuellen Ständen", verspricht die Karlsruher Messe- und Kongressgesellschaft in einer Pressemeldung.