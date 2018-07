vor 10 Stunden Karlsruhe Nachhaltige Papierproduktion: Stora Enso investiert 25 Millionen Euro am Standort Karlsruhe

Der skandinavische Papier- und Forstkonzern Stora Enso will am Standort Karlsruhe rund 25 Millionen Euro in eine neue Dampfturbine sowie ein zusätzliches Biobrennstofflager investieren. Das Projekt soll in den kommenden Wochen starten und bis Sommer 2020 abgeschlossen sein.