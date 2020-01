Nachdem Klaus Hoffmann im November zum Bürgermeister der Gemeinde Bad Herrenalb gewählt wurde, war klar: Ein neuer Chef der Karlsruhe Tourismus GmbH (KTG) muss gefunden werden. Vorerst übernimmt daher Torsten Dollinger das Amt.

In der Aufsichtsratssitzung vom 15. Januar 2020 verabschiedete der Aufsichtsrat der KTG den bisherigen Geschäftsführer Klaus Hoffmann, der ab dem 17. Januar sein Amt als Bürgermeister von Bad Herrenalb antritt. Bis ein Nachfolger für den Tourismuschef gefunden ist, wird Torsten Dollinger, Stadtkämmerer in Karlsruhe, als Interimsgeschäftsführer für die KTG bestellt. Der Aufsichtsrat hat ebenfalls einer sofortigen Ausschreibung der Geschäftsführerposition zugestimmt. Das teilt die KTG in einer Pressemeldung mit.

Die Aufsichtsratsvorsitzende, Erste Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz, begründete die Entscheidung mit den Worten: "Die KTG hat sich als eigenständige GmbH erfolgreich in der Stadt und bei den Tourismuspartnern etabliert, daher war uns wichtig, dass diese positive Entwicklung weitergeführt wird. Herr Dollinger hat in seiner Tätigkeit als Stadtkämmerer bereits einen Einblick in die Arbeit und die Projekte des Tourismus erhalten und kann so gemeinsam mit dem Tourismus-Team dafür sorgen, dass die Arbeit in den nächsten Monaten nahtlos fortgesetzt werden kann."

Torsten Dollinger ist seit August 2007 Stadtkämmerer in Karlsruhe.