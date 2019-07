vor 55 Minuten Karlsruhe Nach drei Jahren Bauzeit: Drogerieriese dm weiht "Dialogicum" als neue Zentrale ein

Der Drogeriewarenhändler dm hat seine neue Unternehmenszentrale in Karlsruhe eröffnet. Der mehr als 120 Millionen Euro teure Gebäudekomplex fasst die bisher auf acht Standorte in der badischen Stadt verteilte Verwaltung des Unternehmens zusammen. "Der flache, begrünte Bau der neuen dm-Zentrale fügt sich mit organischen Formen harmonisch in die Umgebung ein und bietet viel Raum für neue Ideen und eine neue Art des Zusammenarbeitens", lobte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Donnerstag.