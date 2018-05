Ende April wurden die Glashäuser des Botanischen Gartens Karlsruhe wieder eröffnet: In den gut zwei Wochen seither waren es schon über 3.000 Besucher, die sie besucht haben. Das teilen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg mit.

Bereits über 3.000 Menschen besuchten die sanierten und restaurierten historischen Gewächshäuser, neu angelegt und bepflanzt nach den Plänen und Dokumenten des 19. Jahrhunderts. "Der Botanische Garten, Kleinod der Gartenkunst aus der großherzoglich badischen Zeit, ist wieder da", so die Verantwortlichen.

Der Botanische Garten geht zurück auf den Architekten Heinrich Hübsch, der auch die benachbarte Kunsthalle errichtete. Die Sanierung und Restaurierung der Gartenarchitektur des 19. Jahrhunderts war für die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg der Anlass, sich auch mit der historischen Situation in den Beeten zu befassen. "Man kann sich wieder gut vorstellen, wie vor 150 Jahren die Karlsruher Bürger hier im Trockenen und Warmen flanierten und den Anblick der exotischen Pflanzen genossen", heißt es in der Pressemitteilung.

Wiederhergestellte Ästhetik des 19. Jahrhunderts

Die neue Gestaltung und Bepflanzung richte sich exakt nach den historischen Vorlagen aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Anlagen in den Schauhäusern können dabei sogar auf archäologische Befunde verweisen: "Bei den Sanierungsarbeiten stieß man etwa auf einen Wandbrunnen, der seit Jahrzehnten unter einem Pflanzhügel verborgen war", heißt es. Jetzt fließe wieder das Wasser aus der Anlage. Auch die Pflanzen in den Glashäusern orientieren sich an alten Zusammenstellungen und nicht zuletzt am Führer durch den Botanischen Garten aus dem Jahr 1888.

