Sonne satt in ganz Deutschland! Der warme Sommer hinterlässt jedoch nicht nur strahlende Gesichter bei denen, die zum See oder ins Schwimmbad wollen. Am Flughafen Hannover kam es in dieser Woche durch die Hitze zu Risse im Bodenbelag, die Folge waren zahlreiche Flugausfälle. Wie kommt der Baden-Airpark mit den hohen Temperaturen klar?

Hunderte Reisende schauten am Dienstagabend in die Röhre, als am Flughafen Hannover der Flugbetrieb eingestellt werden musste. Grund dafür war die Hitze, die am Bodenbelag der Start- und Landebahn Schäden anrichtete. Die am Flughafen Hannover verwendeten Betonplatten waren durch die starke Hitzeentwicklung teilweise gesprungen, wodurch ein sicherer Flugverkehr nicht mehr möglich war.

Auch vom Flughafen Karlsruhe Baden-Baden (FKB) aus wollen Tausende in den Sommerurlaub. Die können, was die Hitze-Vorbereitungen betrifft, aber aufatmen. "Auf der Start- und Landebahn des FKB können durch Hitze keine Schäden wie in Hannover entstehen", versichert die Pressesprecherin des Airports. Die Start- und Landebahn in Karlsruhe besteht nicht aus Betonplatten sondern aus Asphalt, dieser ist robuster gegen Hitze.

"Die Luftaufsicht kontrolliert routinemäßig mehrmals täglich und nach jedem Flug die Rollbahn", erklärt die Sprecherin gegenüber ka-news. So sollen Veränderungen bereits rechtzeitig im Vorfeld erkannt werden. Der komplette Terminalbereich am FKB ist klimatisiert, zudem habe man für Fluggäste und auch die Mitarbeiter ausreichend Getränke und Verpflegung bereitgestellt, berichtet eine Sprecherin. Bislang gebe es keine Probleme aufgrund der Hitze. "Anlässlich der heißen Temperaturen hat unser Chef für die Mitarbeiter auch schon eine Runde Eis spendiert", erzählt eine Sprecherin des FKB im Telefonat mit ka-news.