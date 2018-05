vor 1 Stunde Julia Wessinger Karlsruhe Müllentsorgung in Karlsruhe: Wird die Papiertonne zu selten geleert?

In Karlsruhe wird die städtische Papiertonne alle vier Wochen geleert. Zusätzlich werden Altpa­pier­samm­lun­gen von verschiedenen Vereinen selbstän­dig ­durch­ge­führt. Das ist zu wenig, findet die Kult-Gemeinderatsfraktion in einem Antrag an die Stadt und fordert deshalb eine häufigere Abholung.

