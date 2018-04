Zum Mobilitätsgipfel vor Ostern in Straßburg kam neben anderen Gebietsvertretern, auch Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup, um an der Diskussion über die zukünftige französische Mobilitätspolitik teilzunehmen.

Noch vor Ostern haben sich in Straßburg rund 100 Gebietsvertreter, Repräsentanten aus der kommunalen, regionalen sowie Landesebene, über die großen Leitlinien der französischen Mobilitätspolitik in den kommenden Jahren ausgetauscht. Als deutscher Vertreter des PAMINA-Gebiets (Südpfalz, Mittlerer Oberrhein, Nordelsass), war bei diesem Mobilitätsgipfel, laut Stadt Karlsruhe, auch Oberbürgermeister Frank Mentrup dabei. Der Mobilitätsgipfel wird von der Straßburger Stadtentwicklungsagentur (ADEUS) organisiert und soll eine Debatte zur Vision der Zukunft der Mobilität im Großraum Straßburg und darüber hinaus zwischen Mobilitätsakteuren und Entscheidungsträgern anregen.

Laut Stadt hat sich OB Mentrup für das Oberzentrum Karlsruhe, die TechnologieRegion sowie den grenzüberschreitenden PAMINA-Raum in die Diskussion eingebracht. Er machte deutlich, wie wichtig es sei, den gesamten Oberrheinraum als ein Mobilitätsgebiet zu betrachten und untermauerte damit die Bedeutung der ADEUS-Initiative. Diese möchte die Mobilität rund um die vom Verkehrskollaps bedrohte Europastadt Straßburg großräumig denken - mit Ausstrahlung in die grenzüberschreitende Region und als zentraler Knotenpunkt in Europa, so die Stadt in einer Pressemeldung.

Mentrup fokussierte sich in der Diskussion auf die Notwendigkeit von Ausweichstrecken auf der linksrheinischen Seite sowie Querverbindungen. Man solle gemeinsam gute Lösungen, gerade für den öffentlichen Nahverkehr und den Güterverkehr finden. Da die Mobilitätsangebote in Karlsruhe und der Region gut funktionieren, freue er sich auf einen Erfahrungsaustausch und bot die Expertise der Fächerstadt an.

Noch im April wird der Mobilitätsgipfel mit lokalen Akteuren aus Wirtschaft und Verbandswesen fortgesetzt, teilt die Stadt abschließend mit.